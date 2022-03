அனுமதியின்றி ஒரு செங்கல்லைக் கூட நட முடியாது.. கர்நாடகாவுக்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் துரைமுருகன்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு தான் இறுதியானது எனவும் எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழகத்தின் இசைவு இல்லாமல் யாரும் ஒரு செங்கல்லை கூட வைக்க முடியாது என தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிதாக அணையைக் கட்ட கர்நாடகா அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது.

இந்த அணை மட்டும் கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பல லட்ச விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu Water Resources Minister Duraimurugan has assured that the Supreme Court verdict on the construction of the Megha Dadu Dam across the Cauvery is final and that no one can lay a single brick without the consent of Tamil Nadu for any reason.