ஸ்டாலின் தேசியத் தலைவர் ஆகிவிட்டார்! டெல்லிக்கு போனதே 2 முறை தான்! துரைமுருகன் 'பளிச்'!

முதல்வர் ஸ்டாலினை ஆல் இந்தியா லீடர் எனக் கூறி துரைமுருகன் புகழாரம்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தேசியத் தலைவராகிவிட்டார் என்றும் கருணாநிதிக்கு கூட இந்த வாய்ப்பு உடனே கிட்டவில்லை எனவும் அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்டாலின் டெல்லிக்கு சென்றதே 2 முறை தான் என்றும் முதலமைச்சராகி 2 ஆண்டுகளுக்குள் அவர் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்துவிட்டார் எனவும் புகழாரம் சூட்டினார்.

கருணாநிதி முதலமைச்சராகிய பிறகு தேசியத் தலைவராக வருவதற்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் ஆனதாக துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Minister and DMK General Secretary Duraimurugan has said that Chief Minister Stalin has become the national leader and even Karunanidhi did not get this opportunity immediately.