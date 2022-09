மியான்மரில் சிக்கியிருந்த 20 தமிழர்கள் மீட்பு.. பயண செலவுகளை ஏற்ற தமிழக அரசு- அமைச்சர் மஸ்தான் தகவல்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மியான்மர் நாட்டில் சிக்கியிருந்த 20 தமிழர்கள் மீட்கப்பட்டு தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் பத்திரமாக தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர்கள் தமிழகம் திரும்புவதற்கான பயணச் செலவு முழுவதையும் தமிழக அரசு ஏற்கும் என்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்கள் மூலம், பல்வேறு வேலைகளுக்காக தாய்லாந்து சென்ற தமிழர்கள் உட்பட 300-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள், மியான்மரில் சித்திரவதைக்கு உள்ளாகினர்.

தமிழக அரசின் வேண்டுகோளை அடுத்து அவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு துரிதமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

முதல்முறையாக.. 50 வருடங்களுக்கு பிறகு 4 பேரை தூக்கிலிட்டது ராணுவ ஆட்சி.. மியான்மர் மக்கள் அதிர்ச்சி

English summary

"Many including 20 Tamils trapped in Myanmar have been rescued safely and are staying in Bangkok. TN government will arrange the flight tickets for them," Minister Gingee Masthan said.