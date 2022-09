எங்களை குறை சொல்லி நல்ல பெயர் வாங்கும் முயற்சியா? ‘ஓபிஎஸ் நோக்கம் எடுபடாது’ - அமைச்சர் பதிலடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுவிட்டதாக, மக்களை திசை திருப்பும் உள்நோக்கத்துடன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன்.

முதியோர் உதவித் தொகை 1,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த திமுக, இப்போது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்துள்ளது மக்களை வஞ்சிக்கும் செயல் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்தார்.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுவிட்டதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கைக்கு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை சரியாகச் செயல்படுத்திவரும் தமிழக அரசை வேண்டுமென்றே குறை சொல்வதா என ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அமைச்சர் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

முதியோர் பென்ஷன் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை குறைப்பா? 'உடனே கைவிடுங்க’ - திமுக அரசுக்கு ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்!

English summary

Minister KKSSR Ramachandran said that O.Panneerselvam has issued a statement that the number of beneficiaries of the old age pension scheme has been reduced, with the intention of diverting people.