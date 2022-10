நவம்பர் வருதா? பயப்பட வேண்டாம் சென்னை மக்களே..எல்லாமே ரெடி! அமைச்சர் கே.என்.நேரு சொன்ன குட் நியூஸ்!

Chennai

சென்னை : இன்னும் சில நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழையை தொடங்கவுள்ள நிலையில், அதனை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 741 மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் வந்தாலே போதும் சென்னை மக்கள் ஒருவித அச்சத்துடனே தான் வாழ வேண்டிய நிலை கடந்த ஆண்டுகளில் இருந்தது காரணம் வடகிழக்கு பருவமழை தான்.

தென் மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் தலைநகரான சென்னையில் மழை பெய்தாலே மக்கள் ஒருவித அச்ச உணர்வு உடனையே இருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது சிறு மழைக்கு கூட தாங்காத சென்னை நகரத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் தான் காரணம்.

English summary

Minister KN Nehru said that 741 motor have been kept ready on behalf of the Chennai Corporation to face the northeast monsoon in a few days.