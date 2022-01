கொரோனா 3வது அலை தொடங்கியுள்ளது.. மக்களே உஷார்...! எச்சரிக்கும் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலை தொடங்கியுள்ளதாகவும், கொரோனா பாதிப்பு சுனாமி போல பாதிக்கும் என உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தற்காலிக சிகிச்சை மையங்கள் ரெடி பண்ணுங்க.. மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அலர்ட்!

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வுகான் மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிலும் பரவியது. சுமார் இரு ஆண்டுகள் கொரோனாவின் கோரதாண்டவத்திற்கு ஏராளமான மக்கள் பலியான நிலையில், இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதாரம் மிகுந்த பாதிப்பிற்கு உள்ளானது.

சுமார் 8 மாதங்களுக்கு மேலாக விதிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக ஏராளமானோர் வேலை இழந்து கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாயினர். இந்நிலையில் மூன்றாவது அலை பிப்ரவரி மாத இறுதியில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மெரினாவில் வாக்கிங் போறீங்களா ஓகே.. கடற்கரைக்கு செல்ல இன்று முதல் அனுமதி இல்லை!

English summary

Health Minister Ma Subramaniam has said that the third wave of corona has started in India and the World Health Organization has warned that the impact of corona will be like a tsunami.