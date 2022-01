தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கே கொரோனா 3வது அலையில் மரணம்.. தடுப்பூசி போட்டுக்கங்க - மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர்கள் தான் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்பதாகவும், தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பிறகு பின் விளைவுகள் ஏற்பட்டு உள்ளது என்று இதுவரை எந்த புகாரும் வரவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் தைரியமாக தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் மருத்துவத் துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா பரவலின் 3வது அலை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த அரசு சார்பில் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பரவலை குறைக்கும் நடவடிக்கைக்கு தடுப்பூசி முக்கிய காரணியாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்னர்.

இதையடுத்து தமிழகத்தில் பொதுமக்கள் தடுப்பூசி போடுவதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக சிறப்பு முகாம்களை மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் மருத்துவத்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது. மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள், பள்ளிகள், வழிபாட்டு தளங்கள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu People's Welfare and Medical Minister Subramanian has said that there have been no reports of side effects after vaccination and that all members of the public can take the vaccine with confidence.