தேடி வந்த அழைப்பு.. புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான ஆய்வு.. 5 நாட்கள் ஜப்பான் பயணிக்கும் மா.சுப்பிரமணியன்!

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் 5 நாட்கள் ஜப்பான் நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: புற்றுநோய் சிகிச்ச்சைக்காக கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்வதற்காக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையிலான குழு 5 நாட்கள் ஜப்பான் நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த பயணத்தின் போது ஜப்பான் நாட்டின் புற்றுநோய் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஜப்பான் நாட்டிற்கு ஐந்து நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக சென்றுள்ளார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து மா.சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், புற்றுநோய் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய முன்னோடி நாடாக ஜப்பான் நாடு உள்ளது.

இதனால் ஜப்பானில் புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து நேரடியாக சென்று சுகாதாரத் துறையினருடன் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம். ஜப்பான் கூட்டுறவு முகமை, புற்றுநோய் சிகிச்சை குறித்து அறிய எங்களை அழைத்துள்ளது.

English summary

Minister Ma Subramanian has traveled to Japan for 5 days to study the structure for cancer treatment. He said that cancer treatment methods in Japan will be studied during this trip.