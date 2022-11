பொறியியல் படிப்பில் சேர அதிக ஆர்வம்! இந்த வருடம் எத்தனை பேர் தெரியுமா? அமைச்சர் பொன்முடி சொன்ன தகவல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்த ஆண்டு அதிகமான மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளனர் எனவும், 4வது சுற்றிலும் பொறியியல் படிப்புகளில் அதிகமான மாணவர்கள் சேர உள்ளனர் என தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தற்போது பொறியியல் செயற்கைக்கான மூன்றாவது கட்ட கலந்தாய்வு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் நான்காவது கட்ட கலந்தாய்வு நடைபெற்று வருகிறது.

நான்காவது கட்ட கலந்தாய்வு 14ஆம் தேதி நிறைவடைய உள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு சுமார் 89 ஆயிரம் மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்புகளை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு வெறும் 80 ஆயிரம் பேர் தான் சேர்ந்து இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Tamil Nadu Higher Education Minister Ponmudi has said that more students have joined engineering colleges this year and more students are going to join engineering courses in the 4th round.