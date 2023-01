ஆஹா "சூப்பர்".. இனி ரேஷன் கடைகளில் "இதுவும்" கிடைக்குமாம்.. தமிழ்நாடு அரசு சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் இனி படிப்படியாக சிறு தானியங்கள் வழங்கப்படும் என்றும், அதேபோல தேங்காய் எண்ணெய் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய், சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது தவிர சோப்பு, டீ தூள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஆண்டு தோறும் பொங்கல் அன்று கரும்புடன் முந்திரி, திராட்சை என சிறப்பு பொருட்களும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்படி இருக்கையில் ரேஷன் கடை வாயிலாக சிறு தானியங்கள் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்திருந்தது.

கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இதற்கான அரசாணையையும் பிறப்பித்தது. இதன்படி முதற்கட்டமாக சென்னை கோவை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் சிறுதானியங்கள் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் இதற்கான தானியங்கள் அனைத்தும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்படியாக கம்பு, கேழ்வரகு, ராகி, திணை, சாமை, வரகு உள்ளிட்ட சிறு தானியங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

