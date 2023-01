ஒரு கரும்பின் விலை ரூ.33! அமைச்சர் சக்கரபாணி சொன்ன தகவல்! ‘இந்த’ தேதிகளில் பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும்!

Chennai

சென்னை : பொங்கலுக்கு நேரடியாக விவசாயிகளிடம் சென்று கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படும் எனவும், ஒரு கரும்பின் விலை 33 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது என தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம் மற்றும் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை கொண்ட பரிசுத் தொகுப்பை வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ரூ.1000 ரொக்கம், முழு கரும்பு ஆகியவை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Food Minister sakkarapani has said that for Pongal, sugarcane will be procured directly from the farmers and the price of one sugarcane has been fixed at Rs 33.