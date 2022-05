இந்தி மொழியை காகத்தோடு ஒப்பீடு... ஆளுநரை மீது சாடல்... அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆக்ரோஷம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய அரசு இந்தி மொழியை திணிப்பதாக திமுக குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில் இந்தி மொழியை காகத்தோடும், காகத்தின் எச்சத்தை இந்தி திணிப்போடும் ஒப்பிட்டு அமைச்சர் சேகர்பாபு பேசினார். மேலும் ஆளுநரையும் அவர் விமர்சனம் செய்தார்.

சென்னை: காகம் எச்சத்தோடு இந்தி திணிப்பு ஒப்பீடு: அமைச்சர் சேகர்பாபு பேச்சு!

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியமைத்து ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ம.பி.யில் கொடூரம்.. உணவுக்கு பணம் கேட்ட 6 வயது சிறுவன் கழுத்தை நெரித்து கொன்ற போலீஸ்காரர்

வடசென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பங்கேற்று பேசினார். அவர் பேசியதாவது:

English summary

DMK has been accusing the central government of imposing the Hindi language, now Minister Sekar babu has compared the Hindi language to crow and he also criticized the governor.