மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க கூடுதல் கால அவகாசம்? அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்!

சென்னை : மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை 1.03 கோடி பேர் இணைத்துள்ளனர் என்றும், தற்போதைய நிலையில், 31ஆம் தேதி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

வணிக நிறுவனங்கள், தொழில் முனைவோர், பொதுமக்கள் ஆதார் எண்ணை இணைப்பதால் அவர்களுக்கு எந்தவிதமான அச்சமும், பயமும் தேவையில்லை என்றும் உறுதி கொடுத்துள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

மின் வாரியத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில்தான் ஆதார் எண்ணை இணைக்கக் கூடிய பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது எனத் தெரிவித்தார்.

Minister Senthil Balaji said that 1.03 crore people have linked Aadhaar number with electricity connection and at present, time has been given till 31st.