ஸ்காட்லாந்து அப்பறம் லண்டன்.! அதிகாரிகளுடன் பறக்கும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி! என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: 5 நாள் அரசு முறை பயணமாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஸ்காட்லாந்து, லண்டன் ஆகிய நாடுகளுக்கு கடலில் காற்றாலை மூலம் மின்னுற்பத்தி செய்யும் சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கும் முன்னர் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் துபாய்க்கு அரசுமுறைப் பயணம் செய்து பல்வேறு முதலீடுகளை ஈர்க்கப்பட்டது.

இதையடுத்து சுமார் 25 நாட்கள் அமெரிக்கா கனடா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்ற நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சுமார் பத்தாயிரம் கோடி அளவில் முதலீடுகளை ஈர்க்க உள்ளதாக தெரிவித்து இருந்தார். இதையடுத்து தற்போது மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி வெளி நாடுகளுக்கு அரசு முறை சுற்றுப்பயணம் செல்ல இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

It has been reported that Minister Senthil Balaji will pay a five-day state visit to Scotland and London to study the possibility of generating wind power from the sea.