அரசியல் பற்றி பேச வேண்டாமே ப்ளீஸ்.. ப்ளீஸ்.. நாகரீகமாக நடந்துகொண்ட அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி!

சென்னை: தன்னை பற்றி பேசவில்லை என்றால் சிலருக்கு தூக்கம் வராது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை சூசகமாக விமர்சித்துள்ளார் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி.

கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒரே ஆண்டில் மூன்று முறை மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இது குறித்து அண்ணாமலையிடம் கேள்விகள் கேட்கலாமே எனவும் செய்தியாளர்களை கேட்டுக் கொண்டார்.

இதனிடையே அரசியல் தொடர்பான கேள்விகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மின் வாரிய நடவடிக்கைகள் பற்றி மட்டும் கேள்விகள் கேட்குமாறு அறிவுத்தினார். இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது;

Senthilbalaji asked the reporters that the power tariff has been increased three times in the same year in the state of Karnataka and they can ask questions to Annamalai about this.