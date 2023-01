மேடையிலேயே முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்த அமைச்சர் உதயநிதி.. இனிமே கண்டிப்பா வரணும்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இளைஞரணி செயலாளராக தான் பதவியேற்று மூன்றரை வருடங்களில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் முதல் திமுக இளைஞரணி நிகழ்ச்சி இது என்று என்று கூறிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இளைஞரணி நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மேடையிலேயே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். மேலும், திமுக இளைஞரணிக்கு புதிதாக சுமார் 22 லட்சம் உறுப்பினர்களை சேர்த்துள்ளோம், திராவிட பாசறை நிகழ்ச்சியின் மீது அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடியவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் என்று அமைச்சரும் திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில், திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறை- 2 மற்றும் திமுக இளைஞர் அணி செயலி தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இளைஞரணி செய்து வரும் பணிகளைக் குறிப்பிட்டுப் பேசியதோடு முதல்வருக்கு ஒரு வேண்டுகோளையும் விடுத்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மலேசிய அரசு அழைப்பு! விளையாட்டுத் துறை கட்டமைப்பை நேரில் பார்க்க வாங்க!

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin said that this is the first DMK youth wing program attended by Chief Minister Stalin in three and a half years after he assumed office as the youth secretary, and appealed to the Stalin to participate more in youth wing programs.