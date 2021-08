சிறைச்சாலை முதல் அரியாசனம் வரை.. நிழல்போல நெகிழ்ச்சி அன்பு.. ஸ்டாலின்-துர்கா 46வது திருமண நாள் இன்று

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: "தளபதியும் நானும், என்ற தலைப்பில் வார இதழில் தொடராக எழுதியிருந்தேன், அதை இப்போது புத்தக வடிவில் பார்க்கும்போது தலை பிரசவம் முடிந்த தாய் குழந்தையை கையில் வாங்குவதை போல பரவசமாக இருக்கிறது.." என்று தளுதளுத்த குரலில் பேசிய துர்காவதி அம்மையாருக்கும், திமுக தலைவரும், முதல்வருமான ஸ்டாலினுக்கும் திருமணமாகி 46வது ஆண்டு விழாவில் இன்று காலடி எடுத்து வைக்கிறார்கள்.

உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிட்ட துர்கா ஸ்டாலின் எழுதிய "அவரும் நானும்" என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில்தான் ஸ்டாலின் அவ்வாறு பேசியிருந்தார்.

தனது கணவரே வாழ்க்கை, என்று எண்ணம் கொண்ட துர்கா ஸ்டாலினுக்கு, தனது வாழ்நாள் அனுபவங்களை புத்தகமாக வடித்தெடுப்பது ஒன்றும் அவ்வளவு சிரமான வேலையாக இருந்தது இல்லை. சிலருக்கு மட்டும்தான், கணவர் பெயரை சொன்னாலே சட்டென்று மனைவி பெயரோ, அல்லது மனைவி பெயரை சொன்னால் உடனே கணவர் பெயரோ நினைவுக்கு வரும். அப்படியான ஆதர்ஷ தம்பதிகளில் ஒருவர்தான் ஸ்டாலின்-துர்கா தம்பதி.

சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி... திருப்பதியில் ஏழுமலையானுக்கு நன்றி சொன்ன துர்கா ஸ்டாலின்

English summary

MK Stalin was married on August 20, 1975 to Durga, who is widely known as Durga Stalin. Here is the full history of their loving history. துர்கா ஸ்டாலின், ஸ்டாலின் திருமணம்.