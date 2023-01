அதிமுக ஆட்சியில் பொள்ளாச்சி சம்பவம் ஒன்று போதாதா? எடப்பாடி போட்ட பந்தில் சிக்ஸர் விளாசிய ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: திமுக ஆட்சியை பொறுத்தவரை, தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அரசியல் பார்க்காமல், கட்சி பார்க்காமல் உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய ஆட்சி என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

குற்றச்சாட்டைத் தெரிவித்துவிட்டு ஓடி, ஒளியாமல் அவையில் இருந்து என்னுடைய பதிலைக் கேட்டிருக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியை தனது பதிலால் முதல்வர் வெளுத்து வாங்கினார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விருகம்பாக்கம் சம்பவம் குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய பதில் உரை வருமாறு;

”குடிநீரில் மனிதக்கழிவை கலந்ததற்கு கண்டனம்” குற்றவாளிகளை கைது செய்வோமென முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி!

