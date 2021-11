ஒன்ஸ்மோர் கேளுங்க சொல்றேன்.. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலகலப்பு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கான பாராட்டு விழாவில் தோனியை புகழ்ந்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது உரையை கலகலப்பாக்கினார்.

ஐபிஎல் தொடரில் 4ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சிஎஸ்கே அணிக்கு சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நேற்றைய தினம் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்துள்ளேன். என் தந்தை, எனது பேரன், பேத்தி என எனது குடும்பமே தோனியின் ரசிகர்கள். எனக்கும் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஆர்வம் அதிகம்.

English summary

CM MK Stalin asks the audience for once more and says Dhoni will lead CSK for more seasons.