நகைக் கடன் தள்ளுபடி எப்போது.. சட்டசபையில் ஸ்டாலின் சொன்ன "முக்கிய தகவல்!" அதிமுகவுக்கு சரமாரி கேள்வி

சென்னை: திமுக அளித்துள்ள தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இருந்து பின் வாங்க மாட்டோம் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டசபையில் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் கடந்த 13ம் தேதி நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனால் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து 14ம் தேதி விவசாய பட்ஜெட்டை, வேளாண் துறை அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார்.

