2016 இலேயே கருணாநிதி சொன்னாரு.. ஆனால் முடியலை.. இப்ப ரொம்ப மகிழ்வாக இருக்கு.. ஸ்டாலின் ஹேப்பி

சென்னை: நகர பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் திட்டத்திற்கு பெண்கள் கொடுத்த வரவேற்பை புள்ளிவிவரங்களுடன் அதிகாரிகளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாராம்.

முதல்வர் பதவியேற்றதும் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து இயக்கும் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார் ஸ்டாலின். தமிழகம் முழுவதும் நகர பேருந்துகளில் இந்த திட்டம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது.

இது ஜூன் 3 ஆம் தேதி கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் அன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கையர்களுக்கும் இந்த இலவச பயண திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தினார் ஸ்டாலின்.

English summary

CM MK Stalin feels happy after women gets advantages of free journey. He also get data from officials about this scheme how many of the women uses?