10 வருடங்களாக அலைந்த காலேஜ் கிளாஸ்மேட்! பத்தே நாட்களில் முடித்துக் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 'உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின்' திட்டத்தின் கீழ் தனது கல்லூரி கிளாஸ்மேட் அளித்த புகாருக்கு பத்தே நாட்களில் தீர்வு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதில் சிறப்பு விஷேசம் என்னவென்றால், தன்னிடம் புகார் கூறியது தனது கல்லூரி கிளாஸ்மேட் என்பதே ஸ்டாலினுக்கு தெரியாதது தான்.

இது தொடர்பாக கோவையில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் முதல்வர் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யமான தகவல் வருமாறு;

MK Stalin Speech at DMK MLA Mathialagan Son Wedding Function: I Fulfiled my College Classmate Son Request for almost 10 Years with the Help of Ungal Thoguthiyil Stalin Scheme, says Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin at Wedding Function at Coimbatore