'இந்து கோயில்கள்'.. பரப்பப்பட்ட பொய்கள்... ஆரம்பம் முதலே துணிச்சலுடன் பதிலடி கொடுக்கும் ஸ்டாலின்!

சென்னை : இந்துக்கள், கோயில்கள் விவகாரத்தில் தனக்கு எதிராக பரப்பப்பட்ட பொய்களுக்கு ஆட்சியின் ஆரம்பம் முதலே பதிலடி கொடுக்கும் ஸ்டாலின் தலைமையலான திமுக அரசு.

கோயில் சொத்துக்கள் இணைத்தில் பதிவேற்றம், அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் திட்டம், பெண்களும் அர்ச்சகர், வடலூர் வள்ளலார் சர்வதேச மையம், ஒவ்வொரு கோயில்களையும் புணரமைப்பது என அதிரடி காட்டி வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு திமுக இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி என்று தவறான பிரச்சாரங்களை சமூக வலைதளங்களில் சிலர் பரப்பினர். வதந்தி என்று சாதாரணமாக முடிய வேண்டிய இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை திமுகவிற்கு ஏற்படுத்தியது. திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளே இதற்கு விளக்கமும் கொடுக்கும் அளவிற்கு வதந்திகள் காட்டுத்தீ போல் பரவின.

The MK Stalin-led DMK government retaliate from the beginning of the regime for the lies spread against it in the matter of Hindus and temples.