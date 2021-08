அப்படி பாராட்டி பேசாதீர்கள்.. திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு ஸ்டாலின் கண்டிப்பான வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சட்டமுன்வடிவு மற்றும் கேள்வி நேரங்களில் தலைவர்களை புகழ்ந்து பேச வேண்டாம். அமைச்சர்களுக்கு, உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கிறேன் என சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார் .

தமிழக சட்டசபையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று தமிழக சட்டப்பேரவையில் பொதுப்பணித்துறை, நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கைகளின் மீது விவாதம் நடைபெறுகிறது. அமைச்சர் எ.வ. வேலு உறுப்பினர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்து வருகிறார்.

முன்னதாக அவையின் தொடக்கத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இலங்கை தமிழர்களுக்கான பல்வேறு நலத்திட்டங்களை சட்டப்பேரவை விதி எண் 110ன் கீழ் அறிவித்தார்.

English summary

Do not praise leaders during legislative and question times. Chief Minister MK Stalin told the assembly that he was issuing this order to ministers and members.