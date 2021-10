வீரபாண்டி ராஜா மறைவு தனிமனித மறைவு அல்ல; தூண் சாய்வது போல - ஸ்டாலின் இரங்கல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தின் மகனும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான வீரபாண்டி ராஜா மறைவுக்கு முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். வீரபாண்டி ராஜா போன்றோர் மறைவு தனிமனித மறைவு அல்ல; தூண் சாய்வது போல!. எந்நாளும் அவர் புகழ் நிலைத்திருக்கும் என்றும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் அவர்களின் மகனும், வீரபாண்டி சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினரும், திமுக தேர்தல் பணிக்குழு மாநிலச் செயலாளர்களில் ஒருவருமான வீரபாண்டி ராஜா மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 59. பிறந்த நாளே இறந்த நாளாக மாறியதால் திமுகவினர் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், சேலத்துச் சிங்கம் வீரபாண்டியாரின் மகனும் சேலம் மண்டலத்தில் கழகம் வளர்க்கும் வீரனாகவும் வலம் வந்தவர் அருமைச் சகோதரர் வீரபாண்டி ராஜா அவர்கள்.

வீரபாண்டி ராஜா மாரடைப்பால் மரணம் - பிறந்தநாளில் உயிரிழந்த சோகம் - மு.க ஸ்டாலின் இரங்கல்

English summary

First DMK leader MK Stalin has condoled the death of Veerapandi Raja, son of Veerapandi Arumugam and former MLA. The demise of the likes of Veerapandi Raja is not an individual demise; As the pillar leans !. Stalin noted that his fame would last forever.