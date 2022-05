ஜூனில் லண்டன்... ஜூலையில் அமெரிக்கா... முதல்வர் ஸ்டாலினின் மிகப்பெரிய திட்டத்தின் பின்னணி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வரும் ஜூன் மாதம் லண்டனுக்கும் ஜூலை மாதம் அமெரிக்காவிற்கும் செல்ல உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த மார்ச் மாதம் துபாய் சென்ற நிலையில் அடுத்த வெளிநாடு பயணத்திற்காக மிகப்பெரிய அளவில் திட்டமிடப்பட்டு வருவதாக கோட்டை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதில் பல்வேறு விதமான சாதனைகளை செய்துள்ளார். சட்டசபையில் மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் காவல்துறை, தீயணைப்புத்துறை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.

கடந்த மார்ச் மாதம் துபாய் சென்று வந்த முதல்வர் ஸ்டாலின், அடுத்த வெளிநாட்டு பயணத்திற்காக திட்டமிட்டுள்ளார். லண்டனில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற உள்ளதாகவும் அதில் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காகவும் ஸ்டாலின் செல்லவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. முதல்வரின் லண்டன் பயணத்துக்காக அனுமதியும் கோரப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது, அதற்கு கிரீன் சிக்னலும் கிடைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

MK Stalin london and America tour: It has been reported that Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is scheduled to visit London in June and the United States in July. According to sources in the Fort area, a large-scale overseas trip is planned for Dubai after visiting Dubai last March.