புண்படுத்திட்டே இருக்கீங்க! கருப்பு சட்டையோடு வந்த எடப்பாடி & கோ! எதிர்கட்சி து.தலைவர் விவகாரம் தான்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான மோதலில் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவரை மாற்றாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து இன்று பேரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

மிகுந்த பரபரப்புகளுக்கும் விறுவிறுப்புகளுக்கும் இடையே தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று முன்தினம் ஆளுநர் உரை தொடங்கிய போது திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் ஆளுநருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது.

ஆளுநர் தரப்புக்கு சாதகமாக அதிமுக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் பேசினார். ஆனால் அதிமுகவுக்குள்ளேயே தற்போது மோதல் வெடித்திருக்கிறது.

இவர் மட்டும் இப்படி வந்துருக்காரே! சட்டசபை வெளியே ஓபிஎஸ்ஸை பார்த்ததும்! அதிர்ந்த எடப்பாடி டீம்! ஏன்?

English summary

AIADMK MLAs wearing black shirts are attending the Assembly meeting today to condemn the non-transfer of the Deputy Leader of the Opposition in the Tamil Nadu Assembly amid the clash between OPS and EPS in the AIADMK.