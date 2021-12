அடடே.. மார்கழி குளிரிலும் தமிழகத்தில் மழை பெய்யப் போகுதாம்.. கூல் நியூஸ் சொன்ன வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்ய கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிகாலையில் பனிமூட்டமும் பகலில் வெயிலுமாய் வானிலை மாறி மாறி நிலவும் நிலையில் 5 நாட்களுக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகை மாவட்டத்திலும் திருவள்ளூரிலும் 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இன்று கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

'நீங்கள் தான் உதவணும்..' தத்தளிக்கும் பொருளாதாரம்.. இந்தியா & சீனாவிடம் உதவி கேட்கும் இலங்கை!

English summary

The Met Office has forecast moderate to thundershowers at a few places in the coastal districts of Tamil Nadu and Puduvai Karaikal and light rain in a few places in the inner districts due to the circulation of the atmospheric overlay moving towards the coast of Tamil Nadu.