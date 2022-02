தமிழ்நாட்டை புரிந்து கொள்ளாத மோடி... எதையும் யாராலும் திணிக்க முடியாது... ராகுல்காந்தி உறுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மு.க ஸ்டாலின் எழுதிய உங்களில் ஒருவன் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ராகுல்காந்தி, பிரதமர் மோடியை கடுமையாக தாக்கிப்பேசினார். தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரம், மொழி, மக்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மோடி பேசுவதாக குற்றஞ்சாட்டினார். 3,000 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் மீது யாராலும் எதனையும் திணிக்க முடிந்தது இல்லை என்று சொன்ன ராகுல்காந்தி, 3,000 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் மீது எதனையும் திணிக்க முடியாது என்று ஆவேசமாக பேசினார்.

உங்களின் எல்லாவிதமான பரிமாணங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளும் விதமாக வருகிறேன். இந்தியா மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று குறிப்பிட்டேன். நாம் மாநிலங்கள் என்று சொன்னால் அந்த சொல் எங்கிருந்து வந்தது. மாநிலம் என்றால் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

மக்களிடம் இருந்து குரல் வெளிவருகிறது. அவரது குரலில் இருந்து மொழியும், மொழியில் இருந்து கலாச்சாரமும் வெளிவருகிறது. கலாச்சாரத்தில் இருந்து வரலாறும் வரலாற்றில் இருந்து மாநிலம் வருகிறது என்று சொன்னார். அதனால்தான் நான் நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று சொன்னோன் என்று உறுதியாக கூறினார்.

