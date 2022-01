110 பெண் எம்பிக்கள் இருக்காங்க.. ஆனா ஆய்வுக் குழுவில் ஒரே ஒரு பெண் எம்பி.. கனிமொழி கண்டனம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 110 பெண் எம்பிக்கள் இருக்கும் போது பெண்களின் திருமண வயதை உயர்த்தும் மசோதா குறித்த ஆய்வு குழுவில் ஒரே ஒரு பெண் எம்பி நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து திமுக எம்பி கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றக் குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 18-லிருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்தியாவில் 3-வது அலை.. 3 மெட்ரோ நகரங்களில் 75 சதவீதம் பேருக்கு ஓமிக்ரான்.. டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வார்னிங்!

இந்த மசோதா, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சகத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஜெயா ஜேட்லி கமிட்டியின் பரிந்துரைகளின்படி உயர்த்தப்பட்டது.

English summary

DMK MP Kanimozhi in her tweet There are a total of 110 female MPs but the govt. chooses to assign a bill that affects every young woman in the country to a panel that has 30 men and only 1 woman. Men will continue to decide the rights of women. And women will be made mute spectators.