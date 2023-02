முகாலய தோட்டம் பெயர் மாற்றம்! அப்பட்டமான மத அடிப்படைவாத செயல்! ஜவாஹிருல்லா சாடல்!

மத்திய அரசுக்கு மதசகிப்பு கிடையாது என மமக சாடல்.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஜனாதிபதி மாளிகையில் உள்ள முகலாய தோட்டத்தின் பெயரை அம்ரித் உதயன் என்று மாற்றம் செய்திருப்பது அப்பட்டமான மத அடிப்படைவாத செயல் என மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகளை திசை திருப்பும் நோக்கில் இது போன்ற பிரச்சனைகளை மத்திய அரசு முன்னெடுப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

இனிமே குடியரசு தலைவர் மாளிகையிலிருப்பது "முஹல்" தோட்டமில்லை.. "அம்ரித் உத்யான்" அதிரடி மாற்றம்

English summary

Jawahirullah criticized the renaming of the Mughal Garden in the Presidential Palace to Amrit Udayan as a blatant act of religious fundamentalism.