நகராட்சிகளில் 1221 வார்டுகளில் திமுக வெற்றி... 2வது இடத்தில் அதிமுக... 3வது இடத்தில் காங்கிரஸ்

சென்னை: தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் இன்று எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் மதியம் 1.30 மணி நிலவரப்படி தமிழகத்தில் உள்ள 138 நகராட்சிகளில் 1221 வார்டுகளில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்த படியாக அதிமுக 299 நகராட்சி வார்டுகளிலும், காங்கிரஸ் 75 நகராட்சி வார்டுகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19ல் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இதன்மூலம் 21 மாநகராட்சியில் 1374 உறுப்பினர்கள், 138 நகராட்சிகளில் 3843 உறுப்பினர்கள், 489 பேரூராட்சிகளில் 7621 உறுப்பினர்கள் தேர்வாக இருந்தனர்.

வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில் 4 மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள், 18 நகராட்சி உறுப்பினர்கள், 196 பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வாகினர். இதனால் மாநகராட்சியில் 1370 உறுப்பினர்கள், நகராட்சியில் 3825 உறுப்பினர்கள், பேரூராட்சியில் 7425 உறுப்பினர் என மொத்தம் 12,620 உறுப்பினர்கள் தேர்தல் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட இருந்தனர்.

The DMK has won 1221 wards in 138 municipalities in Tamil Nadu as of 1.30 pm today as the votes cast in the Tamil Nadu urban local body elections are being counted. The AIADMK has won 299 municipal wards and the Congress 75 municipal wards.