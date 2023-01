“10 அம்புகள்”.. ஆளுநர் மாளிகையின் ரகசிய அவதூறு அறிக்கை.. நேரடியா பதிலளிக்க முடியலயா? முரசொலி நறுக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை முதல் நாள் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசால் அச்சிட்டு கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையில் உள்ளதில் முக்கிய தலைவர்களின் பெயர்கள் உட்பட சில வார்த்தைகள், வாக்கியங்கள், பத்திகளை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாசிக்காததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அதற்கு நேரடியாக பதிலளிக்க முடியாமல் வட்டாரம் தகவல் என்ற தலைப்பில் உலவவிட்டுள்ளதாக திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அதில் குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாவது, "அரசாங்கத்தால் எழுதித் தரப்பட்ட அறிக்கையைப் படிக்காமல் அதில் உள்ள கருத்துகளை நீக்கியும் - புதிய கருத்துகளைச் சேர்த்தும் ஆளுநர் தனது உரையைப் படித்ததும் - அரசால் தயாரித்து வழங்கப்பட்ட அறிக்கையே அதிகாரப்பூர்வமானது என்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றியதும் - இந்தியா முழுமைக்கும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

'தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?' என்ற அவரது ஆராய்ச்சியானது. இதுவரை 'அரசியல்' எதிர்ப்பை மட்டுமே எதிர்கொண்டு வந்த தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.இரவி அவர்களுக்கு 'மக்கள்' எதிர்ப்பையும் அதிகம் சேர்த்துக் கொடுத்துவிட்டது.

அரசு தயாரித்த உரையை ஆளுநர் ரவி முன்பே திருப்பி அனுப்பினாரா?

English summary

DMK's official newspaper Murasoli asked 10 questions to Governor RN Ravi on the speech that when he did not read some words, sentences and paragraphs, including the names of important leaders, in the statement printed by the Tamil Nadu government on the first day of the Tamil Nadu Legislative Assembly