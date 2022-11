யார் வீட்டில் தெலுங்கில் பேசுகிறார்கள்? பொய்மான் ஆக வேண்டாம் தமிழிசை? முரசொலி அட்டாக்

மாநிலத்தின் சுருக்கெழுத்தாளர்

Shamsher Singh V. State of Punjab (1975) என்ற வழக்கில் தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம், "The constitutional conclusion is that the Governor is but a shorthand expression for the State Government and the President is an abbreviation for the Central government." என்ற சொன்னது. அதாவது தெலுங்கானா, புதுவை மாநிலத்தின் சுருக்கெழுத்தாளர் இங்கு வந்து தலையை நுழைப்பேன் என்பது ஏற்ற பொறுப்புக்கே ஏற்றது அல்ல.