நம்ம சென்னையா? ‘உதவாக்கரை’ பழனிசாமி ஆட்சி.. ‘உழைப்பு’ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! விளாசிய முரசொலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் சரியில்லையென அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், 'உதவாக்கரை' பழனிசாமி ஆட்சிக்கும் 'உழைப்பு' முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களது ஆட்சிக்குமான வித்தியாசம் இதுதான் என முரசொலி தலையங்கத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான கட்டுரையில், அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் மழைக் காலத்தில் வெள்ளக்காடாக மிதந்தது சென்னை. ஆனால் இன்று மழை பெய்த வேகத்தில் தண்ணீர் வெளியேறி மக்கள் மகிழ்ச்சிக் கடலில் திளைக்கக் கூடியதாக செயல்படுத்திக் காட்டி இருக்கிறது தி.மு.க. ஆட்சி!

மனச்சாட்சியுள்ள ஊடகங்களாக எழுதும், காட்சிப்படுத்தும் ஊடகங்கள் இதனை ஒப்புக் கொண்டு வெளிப்படையான பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றன.

English summary

While AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has accused that the flood prevention work in Chennai is not good, the Murasoli editorial has severely criticized that this is the difference between the 'Udhavakarai' Palaniswami regime and the 'Labour' Chief Minister M.K.Stal's regime.