திடீர் தாய்மொழி அக்கறை.. அமித் ஷாவின் அரசியல் "பிளான்" எங்களுக்கு தெரியாதா? முரசொலி சுளீர் அட்டாக்!

சென்னை: தமிழ் மொழியில் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் படிப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியிருந்த நிலையில், அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு பின்னால் இருப்பது அக்கறை அல்ல அரசியல் என எங்களுக்கு தெரியாதா? என முரசொலி கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

ஏற்கெனவே அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு பலரும் விளக்கமளித்திருந்த நிலையில் தற்போது திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியும் விளக்கமளித்து கேள்வியெழுப்பியுள்ளது.

இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று துடித்த அமித்ஷா தற்போது ஏன் தமிழ் மொழி பக்கம் வருகிறார் என்றும் முரசொலி சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளது.

While Union Home Minister Amit Shah had said that Tamil Nadu government should provide medical and engineering courses in Tamil language, do we not know that behind Amit Shah's speech is politics and not concern? Murasoli questioned. While many people have already commented on Amit Shah's speech, now DMK's official daily Murasoli has also commented and raised questions.