சர்தார் படேல்.. நேதாஜி.. இன்று ”பகத்சிங்” - மோடி அறிவிப்பை “வரவேற்று” கொள்கையை வகுப்பெடுத்த முரசொலி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சண்டிகர் விமான நிலையத்துக்கு பகத்சிங் பெயர் சூட்டப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்தது வரவேற்க வேண்டியது என்று குறிப்பிட்டுள்ள திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி, பாஜக தலைமை ஆளுமைகளை கபளீகரம் செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து முரசொலி தலையங்கள் குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாவது, "முதலில் சர்தார் படேல். அடுத்ததாக நேதாஜி. இப்போது, பகத்சிங் பா.ஜ.க. தலைமையானது கபளீகரம் செய்து கொள்ளும் இந்திய ஆளுமைகளின் பட்டியல் இது.

'புரட்சியாளர்கள் மறைந்த பிறகு அவரது எதிரிகளால் அவர்கள் கபளீகரம் செய்யப்படுவார்கள்' என்றார் லெனின். அதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. சண்டிகர் விமான நிலையத்துக்கு பகத்சிங் பெயர் சூட்டப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். வரவேற்க வேண்டியதே!

விமான பணிப்பெண் வீட்டுக்கு சென்ற அரசியல்வாதி.. மதுபோதையில் பாலியல் சீண்டலால் கைது.. பரபரப்பு

English summary

DMK Daily Magazine Murasoli welcomed the PM Modi announcement that Chandigarh airport will be named as Bhagat singh. Also criticized that the BJP is wooing the leaders.