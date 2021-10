அண்ணா வழியில் ஆட்சி நடத்துவதாக கூறிவிட்டு ஆளுநருக்கு அடி பணிந்த திமுக அரசு: சீமான் கடும் விமர்சனம்

Chennai

சென்னை: அண்ணாவின் வழியில் ஆட்சி நடத்துவதாகக் கூறிக்கொண்டு, ஆளுநரிடம் அடிபணிவதா என்று, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தமிழ்நாட்டின் அனைத்துத் துறைச்செயலாளர்களும் திட்டங்களின் அமலாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விபரங்களை தமிழக ஆளுநருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டுமென தமிழகத்தின் தலைமைச்செயலாளர் ஐயா இறையன்பு அவர்கள் சுற்றறிக்கை விடுத்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

Seeman, the Naam tamilar katchi leader, has questioned whether DMK is surrendered to the governor, which is claiming to rule in Anna's way.