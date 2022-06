‘அவரை’ கழட்டி விட்டுடுவாங்க..அண்ணாமலை டெல்லியோட காவடி தூக்கும் அடிமை! பொரிந்து தள்ளிய சீமான்!

Chennai

சென்னை : ஈழத் தமிழர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தான் நன்மை செய்ய முடியும் எனவும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தன்னுடன் சேர்ந்து போராடுவார் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருந்த நிலையில் அண்ணாமலை ஒரு அடிமை என சீமான் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்

இலங்கை தமிழர் விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தான் இலங்கையில் வசிக்கும் ஈழத் தமிழர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் என தமிழக பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை தொடர்ந்து பல நாட்களாகக் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கூறி வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் இலங்கை சென்ற அண்ணாமலை அங்கு வசிக்கும் இலங்கை வாழ் தமிழர்களை சந்தித்துப் பேசியதோடு, விரைவில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடவடிக்கை எடுப்பார் என கூறினார்.

