மாதம் ரூ.40,000 டூ ரூ.1.40 லட்சம் வரை சம்பளம்.. என்பிசிசியில் சூப்பர் வேலை.. தட்டித்தூக்க ரெடியா?

சென்னை: மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நேஷனல் பில்டிங்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்ப்பரேசன் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.40 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1.40 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் தேசிய கட்டடங்கள் கட்டுமான கழகம் (National Buildings Construction Corporation) செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கழகம் சார்பில் பல்வேறு முக்கிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் தேசிய கட்டடங்கள் கட்டுமான கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

National Buildings Construction Corporation under the control of Central Department of Housing and Urban Infrastructure has announced to fill up numerous vacancies. The candidates selected for this job will be paid a monthly salary of Rs.40 thousand to a maximum of Rs.1.40 lakh.