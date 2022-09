’நீ அந்த சாதியா’அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் மீதான விசாரணை தீவிரம்! வசமாய் சிக்கும் ’தாட்கோ’ அதிகாரி யார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டியலின அதிகாரியை சாதியை சொல்லி மிரட்டியதாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீது புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் இதுவரை நேரில் ஆஜராகவில்லை. ஆனால் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தேசிய பட்டியலின ஆணைய துணைத்தலைவர் அருண் ஹால்தர் கூறியுள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சருமான ராஜகண்ணப்பன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஒன்றில் சிக்கினார்.

கடந்த சிலமாதங்களுக்கு முன்னர் முதுகுளத்தூர் ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரான ராஜேந்திரனை அப்போது போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜகண்ணப்பன் ஆய்வுப் பணியின் போது ஜாதி ரீதியாக திட்டியதாக புகார் எழுந்தது.

English summary

Minister Rajakannappan has not appeared in person so far as there has been a complaint against Minister Rajakannappan for threatening a Scheduled Caste officer by mentioning his caste. But National Listing Commission Deputy Chairman Arun Halder has said that the investigation has been intensified.