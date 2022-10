நயன்தாரா வாடகைத்தாய் குழந்தை விவகாரம்.. "விதிமீறல் நடந்ததா?” நாளை அறிக்கை..அமைச்சர் மா.சு அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி இரட்டை குழந்தை விவகாரத்தில் நாளை மாலை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியர் வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றதில் விதிமுறைகளை மீறியதாக சர்ச்சைகள், புகார்கள் எழுந்தன.

வாடகைதாய் விவகாரம் தொடர்பாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் இன்று விசாரணை நடைபெற உள்ள நிலையில் நாளை அறிக்கை வெளியிடப்படவுள்ளது.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், வாடகைத்தாய் விவகாரம் குறித்து அமைக்கப்பட்ட விசாரணை குழுவின் அறிக்கை நாளை மாலை வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார்.

English summary

In the matter of Nayanthara Vignesh Shivan having twins through surrogate mother, the report of the inquiry committee will be published tomorrow evening, said Health Minister Ma.Subramanian.