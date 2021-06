நீட் விவகாரம்.. ஹைகோர்ட் எழுப்பிய கேள்வி.. மு.க.ஸ்டாலின் மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசனை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முகசுந்தரம், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வில்சன் எம்.பி., என்.ஆர்.இளங்கோ எம்.பி. ஆகியோர் பங்கேற்றனர். முதல்வருடனான ஆலோசனையில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியனும் பங்கேற்றார்.

நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்த திமுக, ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் சமூகத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதா என்று ஆராய, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் தலைமையில், 8 பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழுவை அமைத்தது. தமிழக அரசு, ஜூன் 10ம் தேதி இதற்கான அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.

நீட் தேர்வு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்றால், மாற்று வழி குறித்தும், அதை அமல்படுத்துவதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஒரு மாதத்தில் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

English summary

Need issue: MK Stalin consulted with senior lawyers as the High Court raised the question tamilnadu chief minister MK Stalin consulted with senior lawyers as the High Court raised the question about neet exam panel of ak rajan.