108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை.. கிராமப் புறங்களில் விரைவுபடுத்த வேண்டும்.. தமிழக அரசுக்கு அன்புமணி பாராட்டு!

சென்னை: சென்னையில் விரைவுபடுத்தப்பட்ட 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு பாமக தலைவைர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை அவசர காலத்திற்கு உதவும் மருத்துவ சேவை. இது பல லட்சம் மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றியதில் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 1,200க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஏறத்தாழ 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss praised the speedy 108 ambulance service in Chennai. Also he said, Need to Concentrate more on Village Ambulance Service.