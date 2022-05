தமிழகம் அழைத்துவரப்பட்ட நெல்லை கல் குவாரி உரிமையாளர்கள்.. போலீஸ் நிலையத்தில் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திருநெல்வேலி கல்குவாரி விபத்து தொடர்பாக கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் பதுங்கிய கல்குவாரி உரிமையாளர் செல்வராஜ், அவரது மகன் குமார் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்கள் 2 பேரையும் தமிழகம் அழைத்து வந்து முன்னீர்பள்ளம் போலீஸ் நிலையத்தில் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை தாலுகாவில் முன்னீர்பள்ளம் அருகே அடைமிதிப்பான் குளம் உள்ளது.

இங்குள்ள கல்குவாரியில் கடந்த 14ம் தேதி பாறைகள் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த இடிபாடுகளுக்குள் 6 பேர் சிக்கியுள்ளனர். மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

நெல்லை கல்குவாரி விபத்து..! பாறைக்கடியில் வந்த துர்நாற்றம்! 6வது நபரின் நிலை என்ன? பரபர பின்னணி..!

English summary

In Mangalore, Nellai police have arrested Selvaraj and his son kumar the owner's of a stone quarry. Now both have been brought to Tamil Nadu and are being kept at the Munneerpallam police station for questioning.