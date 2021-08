தமிழ்நாட்டில் 6 இடங்களில் மீன்பிடி துறைமுகங்கள்.. பட்ஜெட்டில் அமைச்சர் பி.டி.ஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 இடங்களில் மீன்பிடித்துறைமுகங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் .காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தை மேம்படுத்த ரூ.150 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தி.மு.க ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் தமிழக அரசின் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

It has been announced in the budget that fishing ports will be set up at 6 places in Tamil Nadu and Rs. 150 crore has been allocated to improve the Kasimeddu fishing port