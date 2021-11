புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு 12 மணிநேரத்தில் உருவாகும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

Chennai

சென்னை: வங்கக்கடலில் அந்தமான் பகுதிக்கு அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் இன்னும் 12 மணி நேரத்தில் தோன்றும் என்றும் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்ககடலில் கடந்த வாரம் தோன்றிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புதன்கிழமையன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக கடந்த சனிக்கிழமை முதல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர்,செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் விடாமல் கொட்டிய கனமழையால் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளன.

தலைநகரம் மட்டுமல்லாது புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஒரு வாரமாக பல ஆயிரம் பேர் இருளில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர்.

கன்னியாகுமரியில் 3வது நாளாக இன்றும் மழை பெய்வதால் சாலைகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. அணைகள் நிரம்பி வழிவதால் உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது.

மழை காரணமாக இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், குமரி, நீலகிரி மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் நெல்லையில் தொடர் மழை காரணமாக வள்ளியூர் கல்வி மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை என நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக இருப்பதாகச் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் வங்கக்கடலில் தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் உருவாக இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறுமா? எந்த பகுதியில் கரையை கடக்கும் என்பது குறித்து ஆய்வு நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இன்றைய தினம் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனி, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், நாமக்கல், பெரம்பலூர் ,திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, விருதுநகர் தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அனேக இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு நீலகிரிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

