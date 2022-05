இட்லி சாப்பிட முடியல! பலூன் மாதிரி ஆயிட்டேன்..! மீண்டும் ‘ஐ ஆம் பாவம்’ ஸ்டேட்டஸ் போட்ட நித்யானந்தா!

Chennai

சென்னை : தன்னால் தற்போதைக்கு ஒரு இட்லியைக் கூட முழுமையாக சாப்பிட முடியவில்லை எனவும் 20 நிமிடங்கள் கூட தூங்க முடியவில்லை என கூறியுள்ள தலைமறைவு சாமியார் நித்யானந்தா, சில மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகள் வெளிவந்த நிலையில் தனது உடல் முழுமையான ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளது என குழப்பமாக பதிவிட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் பேசு பொருளாக உள்ளது.

பலாத்கார வழக்கு, கடத்தல், மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வரும் சாமியார் நித்யானந்தா, அவ்வப்போது பக்தர்களுக்கு சத்சங்கம் என்ற பெயரில் ஆன்மிக சொற்பொழிவுகளை சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக ஆற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள இவர், இந்துக்களுக்கு என தனி கைலாசா நாடு ஒன்றை உருவாக்கிவிட்டதாக பிரகடனபடுத்திய அவரை போலீசார் தேடி வரும் நிலையில், அவர் எங்கிருக்கிறார் என இதுவரை கண்டறிய முடியவில்லை.

