அதிமுக தேர்தல்: ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் மீண்டும் போட்டியின்றி தேர்வாக வாய்ப்பு; வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஆகியோரை எதிர்த்து யாரும் போட்டியிடாத நிலையில் அவர்கள் இருவரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக உறுப்பினர் ஓம்பொடி பிரசாத்சிங் என்பவர் மட்டும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கு விருப்ப மனு கேட்ட நிலையில் விதிகளை பின்பற்றவில்லை என அவர் வெளியேற்றப்பட்டிருந்தார்.

English summary

The party has accepted the petitions of O. Panneerselvam and Edappadi Palanisamy for the post of AIADMK coordinator and co-coordinator.