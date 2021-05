நம்மவர் கூட்டம் இருக்கும் வரையில் எந்த சூழ்ச்சியும் நம்மை வீழ்த்த முடியாது - கமல்ஹாசன் கடிதம்

Chennai

Chennai

சென்னை: நாம் இன்னும் அதிகம் உழைக்க வேண்டும். சாதனை என்பது சொல்லல்ல செயல். இந்த நேரத்திலும் என் தலைவன் இருக்கின்றான் அவன் எங்களை வழிநடத்தி தீருவான் என்று நம்பிக்கை கொள்ளும் நம்மவர் கூட்டம் இருக்கும் வரையில் எந்த சூழ்ச்சியும் நம்மை வீழ்த்த முடியாது என்று கமல்ஹாசன் தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். நேர்மை எனும் அந்த சுகம், சவுகர்யம் எல்லாருக்கும் கட்டுப்படியாகாது. உங்கள் மனதில் உள்ளதை எனக்கு மின்னஞ்சல் செய்யுங்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபைத் தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல் ஹாசன் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு தனி கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டார். சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பினை பறி கொடுத்தார் கமல்ஹாசன்.

ஆரம்பம் முதலே முன்னிலையில் இருந்த கமல்ஹாசன் கடைசி நேரத்தில் தோல்வியை தழுவினார். மநீம கட்சியில் இருந்து மகேந்திரன் உள்ளிட்ட பல நிர்வாகிகள் விலகினர். இந்த நிலையில் தேர்தல் தோல்வி, மகேந்திரன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கட்சியை விட்டு வெளியேறியது உள்பட பல விசயங்கள் குறித்து தனது கட்சியினரிடம் மனம் திறந்து தெரிவித்திருக்கிறார் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித்தலைவர் கமல்ஹாசன்.

